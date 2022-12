Ys X: Nordics - Découvrez les premières images et informations du titre de Falcom

Après un YS IX: Monstrum Nox de très bonne facture paru sur Nintendo Switch entre autres, , Falcom revient en cette fin d'année 2022 pour nous dévoiler le prochain épisode de sa franchise phase : YS X: Nordics. Nous y retrouverons notre roux préféré Shanks Adol en voyage dans les mers du nord d’Obelia Bay en quête de nouvelles aventures, et il devra faire face aux Griegers, une nouvelle menace prenant la forme de morts-vivants.

Côté nouveautés, le titre verra son système de combat amélioré avec la possibilité de contrôler 1 ou 2 combattants simultanément. Mais le plus intéressant reste la possibilité de mettre Adol.à la barre d'un navire pour trouver des îles, et également prendre part à des batailles navales. Si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle, nous savons déjà que YS X: Nordics sortira courant 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières images officielles du jeu.