Ys X: Nordics s'offre une démo sur Nintendo Switch

Alors que Nihon Falcom s'apprête à sortir le 10ème opus principal de sa licence désormais culte avec Ys X: Nordics, les fans commencent à s'impatienter de retrouver Adol Christin dans une nouvelle aventure. En attendant le 25 octobre, date de sortie officielle du jeu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Nihon Falcom et NIS America nous proposent de goûter au début du jeu grâce à une démo accessible dès à présent sur l'eShop de la console.

La démo de Ys X: NORDICS propose des combats rapides, des attaques et des défenses puissantes en mode Solo et en mode Duo, des attaques élémentaires chargées de Mana Burst, des navigations exaltantes, des batailles sur terre et en mer, et bien plus encore ! Les données de sauvegarde de la démo peuvent être transférées dans la version complète du jeu lors de son lancement le 25 octobre.

A propos de Ys X: NORDICS :

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol Christin et la fière pirate Karja Balta se retrouvent liés par le destin et le mystérieux pouvoir de Mana ! Alors qu'ils cherchent un moyen de briser les liens mystiques qui les unissent, ils se retrouvent pris dans un conflit entre deux factions : les guerriers navigateurs connus sous le nom de Normans et les Griegers énigmatiques et apparemment immortels. Pour sauver les habitants du golfe d'Obelia, Adol et Karja vont devoir naviguer dans les profondeurs de leur lien inattendu et du pouvoir qu'il leur confère.

Caractéristiques :