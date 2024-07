YS X: Nordics débarque fin octobre sur Nintendo Switch

Prochain opus de la licence culte de Nihon Falcom, YS X: Nordics fera son arrivée sur Nintendo Switch et supports concurrents d'ici la fin de l'année. initialement annoncé dans le courant de l'automne, NIS America vient de confirmer que le titre sera officiellement disponible en dématérialisé et en version physique à partir du 25 octobre 2024. Pour rappel, cet Action-RPG sera également disponible avec des sous-titres en français. Et pour les amoureux du physique, une édition spéciale est également proposée au prix de 104,99$ sur la boutique en ligne de NIS America.

Suite à une rencontre impromptue en mer, le jeune aventurier Adol Christin se retrouve désormais lié à l’orgueilleuse pirate Karja Balta par un étrange tour du destin… et le mystérieux pouvoir du Mana ! En quête d’une solution pour défaire ce lien mystique qui les lie, ils se retrouveront en plein milieu d’un conflit opposant deux factions : Les Normans, redoutables guerriers des mers et les énigmatiques Griegers, présumés être immortels. Afin de sauver le peuple de la baie d’Obelia, Adol et Karja n’auront d’autre choix que d’exploiter le nouveau pouvoir qui leur ai donné par leur étrange lien. Caractéristiques : Deux héros, une histoire : liés par des circonstances inattendues, le jeune aventurier Adol et la pirate Karja devront œuvrer ensemble pour changer le destin qui attend la baie d’Obelia et ses habitants.

Action et synchronisation: alternez entre Adol et Karja en les contrôlant chacun individuellement ou en les jouant ensemble simultanément ! Mettez à profit les points forts de chacun pour venir à bout de vos ennemis.

Le Pouvoir de Mana : collectez les capacités de Mana uniques pour surmonter tout ce qui se dressera sur votre chemin. Agrippez-vous, glissez à travers les donjons, démolissez des obstacles, créez de nouvelles plateformes et trouvez de nombreux trésors et merveilles !

Les plaisirs maritimes : découvrez une nouvelle manière de partir en exploration en embarquant sur le navire Sandras. Voyage maritime, batailles navales, découvertes de nouvelles îles et plus encore sont désormais à votre portée.