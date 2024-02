YS X: Nordics dévoile sa date de sortie en Occident sur Nintendo Switch

Annoncé en décembre 2022, NIS America et le développeur Nihon Falcom étaient restés relativement discrets sur le développement de YS X: Nordics. Après un petit teaser hier sur X, de nouvelles informations viennent enfin de tomber ce jour. Adol reprendra du service sur les Nintendo Switch européennes (et sur supports concurrents) dans le courant de l'automne 2024. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date de YS X: Nordics, accompagné de son communiqué officiel. Il a également été indiqué que le jeu serait sous-titré en français comme les opus parus précédemment sur Nintendo Switch.

À propos d’Ys X : Nordics :

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol Christin et la fière pirate Karja Balta se retrouvent liés par le destin et le mystérieux pouvoir de Mana ! Alors qu'ils cherchent un moyen de briser les liens mystiques qui les unissent, ils se retrouvent pris dans un conflit entre deux factions : les guerriers navigateurs connus sous le nom de Normans et les Griegers énigmatiques et apparemment immortels. Pour sauver les habitants du golfe d'Obelia, Adol et Karja vont devoir naviguer dans les profondeurs de leur lien inattendu et du pouvoir qu'il leur confère.

Détails clés :