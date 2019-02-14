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Yoshi and the Mysterious Book s'invite dans Tetris 99 dès le 29 mai

Par ggvanrom - Hier à 18:41

Nintendo vient d'annoncer que le 54ème Grand Prix de Tetris 99 mettrait en vedette Yoshi, avec un nouveau thème aux couleurs de Yoshi and the Mysterious Book. L'événement se déroulera du 29 mai au 2 juin, et comme d'habitude, si vous récoltez au moins 100 points lors de l'événement, vous pourrez débloquer définitivement le thèse dédié pour vos futures parties. Une bonne occasion de se relancer une partie de Tetris en mode Battle Royale ?

Un Grand Prix à dévorer se prépare dans TETRIS® 99 ! À partir de vendredi 29 mai, vous pouvez obtenir un thème exclusif aux couleurs de Yoshi and the Mysterious Book !

Yoshi and The Mysterious Book
Date de sortie : 21 Mai 2026
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Tetris 99
Nintendo
Arika

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Yoshi and the Mysterious Book
Nintendo

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