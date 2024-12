Yooka-Replaylee : aperçu des nouveautés dans le glacier Glagla

Annoncé officiellement sur la prochaine console de Nintendo, la version définitive de Yooka-Laylee revient faire parler d'elle.

Pour mémoire, Yooka-Replaylee proposera le jeu original (sorti en 2017 et qui se veut comme le fils spirituel de Banjo-Kazooie et de Banjo-Tooie ) mais avec des graphismes refaits, un gameplay repensé, une nouvelle carte et des tas de nouveaux défis.

En attendant d'autres détails, les développeurs de Playtonic, Steve James et Gavin Price en tête, ont posté une vidéo de gameplay commentée montrant les changement opérés sur le Glacier Glagla.

Retrouvez cette vidéo sur cette page.

Pour le moment, pas d'autres détails concernant la date de sortie et il faudra donc se montrer patient... En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

A propos de Yooka-Replaylee

Yooka-Replaylee est la version définitive remastérisée et améliorée de la vedette des collectathons de plateformes en 3D indés, Yooka-Laylee (2017), développé par les talents créateurs de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country. Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !



L’enflure capitaliste de toujours, Capital B, cherche à voler tous les livres du monde pour en faire du fric à foison. MAIS le livre le plus puissant de l’univers se trouve juste sous son nez crochu dans la Crique de l’épave, là où vivent nos deux aventuriers, Yooka et Laylee ! Après avoir été témoins du vol de leur précieux livre, les deux acolytes sont entraînés dans une aventure déjantée à travers des mondes fantastiques et inventifs, remplis de personnages hauts en couleur et de superbes objets à collecter.



Pourrez-vous trouver toutes les pagines magiques de leur livre et sauver la situation ?

Caractéristiques

PLUS BEAU QUE JAMAIS – Avec une refonte des graphismes et des animations, ainsi que des performances et une résolution améliorées, votre duo préféré est plus beau et plus agile que jamais.

DE NOUVEAUX DÉFIS AMÉLIORÉS – Des améliorations ont été apportées aux défis existants, et de nombreux autres restent à découvrir et à affronter !

NOUVELLE MONNAIE À COLLECTER – Les sbires incompétents de Capital B ont éparpillé un peu partout leurs pièces durement gagnées. Collectez la monnaie officielle de la Ruche pour la dépenser auprès du distributeur automatique sentient le plus apprécié de l’industrie vidéoludique, Vendi !

UN MONDE DE REPÈRES – Maintenant, vous pouvez vous perdre dans le jeu, et non plus dans le monde ! La toute nouvelle carte du monde et le suivi des défis vous permettent de savoir où vous êtes et ce qu’il reste à faire. Hourra !

VENDI A BEAUCOUP À OFFRIR – Les tonifiants sont de retour avec des goûts inédits ! L’option de vous équiper de plusieurs améliorations innovantes vous permet de véritablement personnaliser votre style de jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, Vendi est maintenant dotée d’une nouvelle gamme de produits destinés aux aventuriers modernes et à la page.

REFONTE DES COMMANDES ET DE LA CAMÉRA – Un nouvel ensemble de déplacements vous permet de combiner vos mouvements de manière encore plus fluide tandis que les nouvelles commandes de la caméra rendent le suivi de l’action aisé.