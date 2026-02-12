Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est disponible sur Nintendo Switch 2

Et si vous ce week-end vous preniez deux fois plus de plaisir avec vos Yakuzas préférés ? Disponible depuis ce jeudi 12 février , Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties propose un remake complet de Yakuza 3, amélioré à tous les égards, ainsi que Dark Ties, un tout nouveau scénario bourré d’action mettant en scène Yoshitaka Mine. Votre mission : aider l’antagoniste du jeu original à explorer ses véritables liens avec le monde criminel japonais. Nous vous laissons visionner la bande-annonce de lancement ci-dessous, et si ce n'est pas déjà fait, notre test dédié vous attend dans nos colonnes.

Yakuza Kiwami 3 vous invite à poursuivre les aventures de Kazuma Kiryu, déterminé à protéger ses proches coûte que coûte. Les rues animées d’Okinawa et de Tokyo ont été refaites avec un niveau de détail époustouflant, tandis que les combats complètement repensés élèvent les affrontements à un niveau supérieur de brutalité. De nouvelles scènes ajoutent encore davantage de profondeur et d’émotion à cette histoire passionnante, en plus d’expériences annexes améliorées qui vous immergent complètement dans cet univers bigarré.

Dark Ties raconte une toute nouvelle histoire centrée sur Yoshitaka Mine, l’antagoniste de Yakuza 3. Après avoir perdu tout ce qui lui est cher, Mine plonge dans l’univers sombre et obscur des yakuzas. Le cœur vide, rechercher des liens authentiques est la seule chose qui le pousse à aller de l'avant. Son voyage dramatique est ponctué de combats exaltants et d'une multitude d'expériences secondaires captivantes.