Creator's Voice - Nintendo vous fait visiter les coulisses de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

La série Creator's Voice est de retour chez Nintendo, et aujourd'hui, elle nous offre une visite des coulisses de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. A quelques jours de sa sortie calée pour le 12 février 2026 , Masayoshi Yokoyama, directeur et producteur exécutif du studio Ryu Ga Gotoku a pris la parole concernant le processus créatif autour de cette revisite du titre culte de SEGA. Nous vous laissons découvrir l'interview sous-titrée en français ci-dessous. Pour rappel, si vous souhaitez jouer en avant-première à Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.

YAKUZA KIWAMI 3

Vivez la suite des aventures de Kazuma Kiryu, luttant pour protéger ses êtres chers, dans ce remake ultime de Yakuza 3 qui revitalise toutes les facettes de l'original tant apprécié.

Les rues animées d'Okinawa et de Tokyo sont reconstituées dans les moindres détails afin d'y accueillir des combats retravaillés et plus frénétiques que jamais. L'histoire mémorable gagne en profondeur et en émotion grâce à des scènes supplémentaires, un contenu annexe amélioré renforçant l'immersion et bien plus encore.

DARK TIES

Découvrez l'histoire de Yoshitaka Mine de Yakuza 3 dans un jeu à part, inclus dans ce remake. Autrefois à la tête d'une start-up couronnée de succès, il plonge volontairement dans le monde cruel des yakuzas après avoir tout perdu. Animé par une soif de liens sincères pour combler le vide qui l'habite, il se lance dans une nouvelle aventure riche en émotions, en combats effrénés aux poings et en activités annexes passionnantes.

Deux hommes, deux voies distinctes qui convergent jusqu'à ébranler le destin lui-même.