De nouvelles informations sur Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Avis aux fans de la licence Yakuza, SEGA et RGG ont partagé de nouvelles informations sur leur prochain titre Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties qui sortira le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Ces nouvelles informations sont accompagnées par deux nouvelles vidéos que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Yakuza Kiwami 3

La vie au Morning Glory : passez du temps avec les enfants et devenez le meilleur papounet du monde !

Kiryu dirigeant désormais le Morning Glory, vous allez devoir vous occuper des orphelins qui y vivent. Ensemble, vous devrez cuisiner, jardiner, aider aux devoirs, pêcher et même attraper des insectes !

Vous pourrez rendre Kiryu plus fort en le faisant réaliser des tâches ménagères et interagir avec les enfants. En développant votre fibre paternelle, vous découvrirez une grande variété d'activités.

Les interactions quotidiennes avec les enfants débloqueront également des intrigues secondaires touchantes pour chacun d'entre eux. Découvrez une nouvelle facette de Kiryu, confronté aux espoirs et aux rêves des enfants.

Les moments en famille : passez du temps avec les enfants du Morning Glory pour débloquer leurs intrigues personnelles. Certains ont du mal à se faire des amis, d'autres s'inquiètent pour leur avenir et certains tombent même amoureux. En les aidant à surmonter leurs problèmes, Kiryu deviendra plus confiant dans son rôle de père.

Rang de papounet : un rang qui reflète l'évolution de Kiryu dans son rôle de père au Morning Glory. Peu expérimenté au départ, Kiryu devra améliorer ses compétences ménagères et apprendre de nouvelles recettes, cuisiner les plats préférés des enfants pour débloquer de nouvelles histoires émouvantes du Morning Glory.

Mini-jeux du Morning Glory : accomplissez les corvées et amusez-vous avec les enfants grâce à des mini-jeux captivants. Essayez-vous à la couture pour réaliser des sacs et des pochettes, lancez-vous contre la montre dans des compétitions de chasse aux insectes et prenez part à bien d'autres activités dans votre quête pour devenir le meilleur papounet du monde. D'autres mini-jeux incluent la cuisine au Morning Glory, les devoirs, la pêche, le jeu Dragon Reversi et plus encore.

​Magasin du Morning Glory : les produits, créations et autres objets obtenus en passant du temps avec les enfants peuvent être vendus contre de l'argent au magasin du Morning Glory. Utilisez cet argent pour meubler l'orphelinat, acheter de nouveaux ingrédients et améliorer la vie au Morning Glory !