Xenoblade Chronicles 3 propose une carte 5 fois plus grande que celle du deuxième opus

Xenoblade Chronicles 3 est enfin là et dans son ensemble, la presse spécialisée est emballée, à commencer par votre site préféré. Reste à savoir si les joueurs seront du même avis... En attendant, Nintendo continue de nous promouvoir son titre, notamment au travers une série d'entretiens très instructifs avec les principaux développeurs du jeu, Tetsuya Takahashi, Koh Kojima et Genki Yokota. Pour l'instant disponible qu'en anglais, cette entrevue en trois parties (que vous pouvez retrouver ICI) nous permet d'apprendre énormément de choses sur le développement du jeu mais pas seulement. Ainsi, d'après Koh Kojima (producteur et directeur de Xenoblade Chronicles 3) la carte du jeu serait cinq fois plus grande que celle de Xenoblade Chronicles 2. Une taille impressionnante mais qui ne doit cependant pas décourager les nouveaux venus qui devraient, toujours selon Koh Kojima, s'y retrouver facilement grâce à un nouveau système de repérage mis en place. Evidemment, une grande surface de jeu est propice à l'aventure et à l'exploration mais encore faut-il que cela en vaille la peine... Si notre test du jeu a donné quelques éléments de réponse, on en reparle très vite et on attend vos retours en commentaires.

REVUE DE PRESSE : TOUS LES TEST ET TOUTES LES NOTES DE XENOBLADE CHRONICLES 3

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE XENOBLADE CHRONICLES 3

“It turns out that the total walkable area in this game is over five times larger than in the second title.”



