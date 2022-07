Xenoblade Chronicles 3 reçoit (déjà) sa première mise à jour et passe en version 1.1.0 - Tous les détails du patch Day One

Il n'est officiellement pas sorti mais Xenoblade Chronicles 3 reçoit déjà une première mise à jour. Contrairement à d'autres jeux, ce patch "day one" est cependant assez anecdotique. Il active la compatibilité du jeu avec le "pass d'extension" (voir détails ICI) et corrige à priori quelques menus problèmes. Pour plus de détails, retrouvez les notes de mises à jour du jeu ci-dessous. Si vous avez la chance de posséder déjà Xenoblade Chronicles 3, la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement, sinon vous pouvez la lancer en appuyant sur + sur la miniature du jeu (dans le menu de la console.)

Détails mise à jour de Xenoblade Chronicles 3 version 1.1.0 :

Ajout de la possibilité de recevoir des objets distribués via le pass d'extension. Après avoir téléchargé le pass d'extension, une option "Pass d'extension" sera ajoutée au menu principal, vous permettant de recevoir les éléments distribués.

Le menu principal peut maintenant être ouvert en appuyant sur le bouton X pendant le jeu.

Plusieurs problèmes ont été corrigés afin d'assurer une expérience de jeu plus confortable.