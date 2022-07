Xenoblade Chronicles 3 - Le long voyage débute officiellement aujourd'hui sur Nintendo Switch

L'attente est enfin terminée. Xenoblade Chronicles 3, présenté comme la conclusion d'une époque par son créateur Tetsuya Takahashi, est enfin disponible ce vendredi 29 juillet sur Nintendo Switch. Les joueurs vont enfin pouvoir parcourir le monde d'Aionios et faire la rencontre de Noa et Mio ainsi que leurs compagnons, tentant de trouver une solution pour stopper la guerre éternelle entre les nations de Keves et Agnus.

Déjà acclamé par la critique, notre long test vous attend également juste-ici. En attendant de recevoir votre exemplaire, nous vous laissons (re)découvrir sa bande-annonce de présentation ci-dessous.