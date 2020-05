XCOM 2 Collection : des joueurs se plaignent de bugs sur Nintendo Switch

Depuis vendredi, XCOM 2 Collection est disponible sur Nintendo Switch ce qui inclut le jeu original, l'extension War of the Chosen ainsi que quatre packs téléchargeables (Guerrier de la résistance, Enfants de l'anarchie, Chasseurs d'extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen) Si la sortie sur Nintendo Switch de ce célèbre jeu de stratégie au tour par tour est à priori une bonne nouvelle (même plusieurs années après sa sortie initiale et au prix de 49,99€ ) il semblerait que certains joueurs aient repéré des bugs plus ou moins gênants à commencer par un problème concernant la personnalisation des personnages qui même après avoir été sauvegardée disparaîtrait en sortant du jeu... Des bugs visuels, de caméra, de collision ou encore d'interface auraient aussi été rapportés... Pour le moment 2K n'a pas réagi à ces allégations mais on espère, si cela se confirme, que les bugs, petits ou gros, seront corrigés rapidement.

Source : Reddit