XCOM 2, Borderlands, Bioshock - Des téléchargements lourds à prévoir

Annoncés lors du dernier Nintendo Direct Mini, XCOM 2 Collection, Borderlands : Legendary Collection et Bioshock : The Collection sont les trois prochains titres de 2K à débarquer au mois de mai sur Nintendo Switch. Si vous pensiez en revanche voir tout intégré d'office sur des cartouches à grande capacité, vous risquez de grincer des dents. Les versions boîtes proposant uniquement des cartouches de 16 Go, énormément de contenu devra être téléchargé pour faire tourner les jeux sur la Nintendo Switch, rendant obligatoire l'achat d'une carte Micro-SD à grande capacité. On relativisera en disant que ces jeux proposent toute de même non pas un mais bien plusieurs titres dans leur cartouche, mais si vous souhaitez faire l'acquisition des 3, une carte microSD de 128Go serait le minimum syndical pour tout faire tenir simultanément.

XCOM 2 Collection : 2K annonce pas moins de 24Go de téléchargement obligatoire pour bénéficier du jeu complet

: 2K annonce pas moins de 24Go de téléchargement obligatoire pour bénéficier du jeu complet Borderlands : Legendary Collection - Borderlands : Game of the Year Edition sur cartouche avec un téléchargement obligatoire de 6,6Go. Les deux autres jeux de la compilations seront proposés sous forme de code eShop dans la boîte

- sur cartouche avec un téléchargement obligatoire de 6,6Go. Les deux autres jeux de la compilations seront proposés sous forme de code eShop dans la boîte Bioshock : The Collection - Seul un morceau des 3 opus seront sur cartouche, il faudra télécharger tout le reste pour y jouer en entier