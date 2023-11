Bordelands - Une collection Pandora's Box en approche sur Nintendo Switch

Il est notoire que Borderlands et Nintendo Switch font bon ménage. Après la sortie de Borderlands premier du nom, de Borderlands 2 et de Borderlands: The Pre-Sequel séparement et dans une collection les regroupant (la Borderlands Legendary Collection) le 29 mai 2020 , puis celle de Tales from the Borderlands, le jeu épisodique de Telltale Games le 24 mars 2021 suivi de New Tales from the Borderlands le 21 octobre 2022 et enfin de Borderlands 3 Ultimate Edition le 6 octobre dernier , il semblerait que la collection de jeux de cette saga soit sur le point de s'agrandir sur Nintendo Switch.

La Borderlands Collection : Pandora's Box serait en approche pour la console hybride si l'on en croit l'organisme de classification des jeux allemand (l'USK). Cette collection regrouperait l'intégralité de tous les jeux déjà disponibles sur Nintendo Switch et nous devrions voir son existence être officialisée dans les semaines à venir.