Borderlands 3 Ultimate Edition annoncé sur Nintendo Switch

La liste de jeux disponible en fin d'année sur Nintendo Switch s'allonge puisque 2K et Gearbox viennent d'officialiser l'arrivée le mois prochain sur Nintendo Switch de Borderlands 3 Ultimate Edition. On ne sait pas trop comment le jeu va réussir à tourner ni la place qu'il prendra en version téléchargeable mais on a hâte de voir ça.

Borderlands 3 Ultimate Edition inclura le jeu de base ainsi que les six contenus additionnels et tous les packs cosmétiques bonus. Il sera disponible en version eShop et en version boîte le 6 octobre 2023 . En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation du jeu ainsi qu'un trailer de la version Xbox.

Le shooter-looter original est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure complètement folle ! Affrontez de nouveaux mondes et ennemis dans la peau de l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés. Jouez en solo ou en coop pour amasser du butin et sauver la galaxie d'une secte terrifiante et de ses impitoyables leaders. UNE AVENTURE FOLLE Empêchez les Jumeaux Calypso d'unifier les clans de bandits et de mettre la main sur le plus grand pouvoir de la galaxie. VOTRE STYLE DE JEU Incarnez l'un des 4 nouveaux Chasseurs de l'Arche, avec chacun ses compétences et ses personnalisations. TOUJOURS PLUS DE BUTIN Avec des trilliards d'armes et de gadgets, chaque combat est une opportunité de trouver plus d'équipement. NOUVELLES PLANÈTES Explorez de nouveaux mondes au-delà de Pandore, avec chacun des environnements et ennemis différents. UNE COOP IMMÉDIATE Jouez en coop à tout moment en ligne, quels que soient votre niveau ou votre progression dans l'histoire.

