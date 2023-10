Borderlands 3 Ultimate Edition : la version boîte nécessite un téléchargement de 62 Go sur Nintendo Switch

Borderlands 3 Ultimate Edition est un des jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch qui sort dès demain. Mastodonte signé Gearbox Software sorti en 2019/2020 sur PC, PS4 et Xbox One, Borderlands 3 débarque donc finalement sur la console de Nintendo. En attendant de découvrir comment le jeu se tient sur Nintendo switch, un membre du forum Reddit a pu mettre la main sur la version boîte du jeu... Et, surprise, le titre nécessite un téléchargement de près de... 62 Go ! Autant dire qu'il faudra faire de la place sur sa carte Micro-SD (ou en acheter une autre !) avant de pouvoir espérer y jouer.

Notez que le poids annoncé de la version eShop du jeu est de 8,4 Go . Cependant, il est signalé que le titre exige aussi un téléchargement d'au minimum 26,59 Go ... Peut-être que les 62 Go est un maximum qui inclut tous les DLC.... On espère y voir plus clair assez rapidement. En tout cas, si vous comptez jouer à Borderlands 3 Ultimate Edition sur Nintendo Switch, il vaut mieux avoir pas mal de place dans la carte Micro-SD de sa console.

Pour rappel, Borderlands 3 Ultimate Edition sera disponible en version eShop et en version boîte le 6 octobre 202 sur Nintendo Switch.

À propos de Borderlands 3 Ultimate Edition sur Nintendo Switch Contenu de l'édition : jeu de base Borderlands 3 / 4 DLC ("Le Casse du Beau Jackpot" ; "Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock" ; "Une prime sanglante" ; "Krieg le Sadique et le Fantastik Kapharnaüm") / Designer's Cut / Director's Cut / + de 30 objets cosmétiques

VOTRE CHASSEUR DE L'ARCHE, VOTRE STYLE DE JEU - Incarnez l'un des 4 incroyables Chasseurs de l'Arche, avec des capacités et un style de jeu uniques, des arbres de compétences approfondis et des tonnes d'options de personnalisation.

CHARGEZ VOS ARMES ET FONCEZ - Avec des milliards d'armes et de gadgets, chaque combat est l'occasion d'acquérir un nouvel équipement. Des armes à feu avec des boucliers antiballes autopropulsés ? On a. Des armes à pattes qui pourchassent les ennemis tout en lançant des insultes ? On a aussi.

DES SENSATIONS FORTES 100 % CHAOTIQUES - Au-delà de Pandore, accédez à de nouveaux univers, explorez des décors uniques et détruisez des ennemis. Filez à travers des déserts hostiles, combattez dans des villes ravagées, naviguez dans des bayous mortels, etc. !

DE L'ACTION CO-OP FLUIDE ET RAPIDE - Jouez avec un ami en co-op en ligne, quel que soit votre niveau ou votre progression. Affrontez les ennemis et les défis en équipe, en empochant vous-même les récompenses qui vous reviennent. Il y a du butin pour tout le monde ! Voix françaises téléchargeables.

Source : Reddit