Finalement, Borderlands 3 Ultimate Edition ne pèse pas 62 Go sur Nintendo Switch... La taille réelle du jeu révélée

Hier, on vous relayait une information selon laquelle, même en achetant Borderlands 3 Ultimate Edition en édition physique sur Nintendo Switch, il vous faudrait télécharger près de 62 Go de données sur la micro-SD de votre console - voir ici pour les détails. Autant dire que le titre s'annonçait comme le plus lourd jamais sorti sur Nintendo Switch. Cependant, il y avait tout de même un doute puisque la fiche eShop du jeu (sur la console) annonçait un téléchargement initial de 8,2 Go sachant qu'il était précisé aussi (en tout petit) que le jeu nécessiterait au final, un téléchargement d'au minimum 26,59 Go ...

Dans un post publié sur le compte X officiel du jeu, on découvre finalement que c'était la fiche eShop du jeu qui était la plus proche de la vérité. Au total, le jeu pèsera 23,5 Go : 8,5 Go pour le jeu de base + 15 Go pour les DLC.

A priori, la taille de 62 Go était la taille initiale du jeu mais à force d'optimisation, les développeurs ont réussi à la réduire considérablement. En l'état, on peut supposer que si vous acheter Borderlands 3 Ultimate Edition en édition physique, le jeu sera disponible dans la cartouche et il vous faudra télécharger 15 Go de données pour les DLC.

Nous voyons des rapports techniquement incorrects selon lesquels la taille du fichier Borderlands 3 Ultimate Edition sur Switch est de 62 Go. La taille réelle du fichier est de 23,5 Go Nous avons dû soumettre une taille de fichier au moment de l'emballage, mais nous avons continué à travailler pour l'optimiser. Répartition exacte : Total : 23,5 Go

Jeu de base : 8,5 Go

Contenu téléchargeable : 15 Go

Pour rappel, Borderlands 3 Ultimate Edition sera disponible en version eShop et en version boîte le 6 octobre 202 sur Nintendo Switch.

À propos de Borderlands 3 Ultimate Edition sur Nintendo Switch Contenu de l'édition : jeu de base Borderlands 3 / 4 DLC ("Le Casse du Beau Jackpot" ; "Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock" ; "Une prime sanglante" ; "Krieg le Sadique et le Fantastik Kapharnaüm") / Designer's Cut / Director's Cut / + de 30 objets cosmétiques

VOTRE CHASSEUR DE L'ARCHE, VOTRE STYLE DE JEU - Incarnez l'un des 4 incroyables Chasseurs de l'Arche, avec des capacités et un style de jeu uniques, des arbres de compétences approfondis et des tonnes d'options de personnalisation.

CHARGEZ VOS ARMES ET FONCEZ - Avec des milliards d'armes et de gadgets, chaque combat est l'occasion d'acquérir un nouvel équipement. Des armes à feu avec des boucliers antiballes autopropulsés ? On a. Des armes à pattes qui pourchassent les ennemis tout en lançant des insultes ? On a aussi.

DES SENSATIONS FORTES 100 % CHAOTIQUES - Au-delà de Pandore, accédez à de nouveaux univers, explorez des décors uniques et détruisez des ennemis. Filez à travers des déserts hostiles, combattez dans des villes ravagées, naviguez dans des bayous mortels, etc. !

DE L'ACTION CO-OP FLUIDE ET RAPIDE - Jouez avec un ami en co-op en ligne, quel que soit votre niveau ou votre progression. Affrontez les ennemis et les défis en équipe, en empochant vous-même les récompenses qui vous reviennent. Il y a du butin pour tout le monde ! Voix françaises téléchargeables.

