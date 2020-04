Les jeux Bioshock et Borderlands vendus séparément sur l'eShop de la Nintendo Switch

Le dernier Nintendo Direct Mini avait permis à 2K de dévoiler ses plans vis à vis de la Nintendo Switch. Ainsi, le 29 mai prochain nous pourrons profiter des titres Bioshock : The Collection, Borderlands : Legendary Collection et XCOM 2 Collection. Si XCOM 2 se présente comme le jeu de base incluant tous les DLC parus à ce jour, les deux autres titres en revanche sont des compilation regroupant plusieurs épisodes.

Si Nintendo et 2K n'ont communiqué que sur la vente des jeux en tant que compilation, il semblerait que la page eShop US fasse un autre son de cloche. En effet, en tapant Bioshock et Borderlands dans l'onglet de recherche, il s'avère que les titres sont apparemment proposés individuellement à l'achat. Il ne reste qu'à voir si cette information se confirme, et si l'eShop européen aura également le droit de bénéficier des titres individuellement. Affaire à suivre.

Source : Nintendo