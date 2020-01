Bioshock sur Nintendo Switch : un fan imagine une version boîte et un amiibo Big Daddy

Il y a plusieurs signes qui semblent indiquer que Bioshock: The Collection arrive sur Nitnendo Switch. On vous en a relayé un ICI. Une perspective qui enchante de très nombreux joueurs tant les trois titres qui sont regroupés dans cette collection ont marqué l'industrie et l'imaginaire collectif des gamers. En attendant une annonce officielle, un artiste belge (dont vous pouvez apprécier le travail ici) a pris les devants en créant un magnifique visuel montrant non seulement le recto de la boîte du jeu sur Switch mais aussi un amiibo Big Daddy !

Alors, cet artiste a-t-il visé juste ? En attendant de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Instagram