Bioshock : The Collection - Analyse des performances techniques

Disponible depuis l e 29 mai 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch (et en version boîte "partiellement"), Bioshock : The Collection vous propose de découvrir les 3 épisodes de la licence éponyme sur Nintendo Switch. Mais pour passer du Bluray au format cartouche, et s'adapter aux capacités de la Nintendo Switch, Virtuos Games en charge du portage du jeu a du faire quelques concessions en terme de résolution / framerate et effets visuels.

Pour l'occasion, Digital Foundry a réalisé une nouvelle vidéo pour voir les spécificités techniques de ces versions hybrides :

Bioshock :

1080p dynamique en mode salon

720p dynamique en mode portable

Framerate à 30FPS

Faible résolution des effets visuels

Textures appauvries par rapport aux versions PS4 / Xbox One``

Bioshock 2 :

1080p dynamique en mode salon

720p dynamique en mode portable

Framerate à 30FPS

Bioshock Infinite :

1080p dynamique en mode salon

Résolution peut chuter jusqu'à 810p en mode salon

720p dynamique en mode portable

Framerate à 30FPS

Vous pourrez trouver la vidéo complète de Digital Foundry ci-dessous.