Bioshock: The Collection repéré sur Nintendo Switch

D'après le système de classification des jeux de Taiwan, Bioshock: The Collection, une compilation réunissant les trois Bioshock originaux dans leur version remasterisée devrait débarquer sur Nintendo Switch. D'ailleurs les trois jeux Bioshock Remastered , BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition sont aussi répertoriés pour un téléchargement indépendant sur la console de Nintendo. Evidemment, il ne s'agit pas d'une confirmation officielle mais c'est tout de même un bon signe... Qui a dit Nintendo Direct ?

En attendant retrouvez un trailer de cette magnifique "collection".

Source : Lootpots