Borderlands, Bioshock et X-Com 2 : les versions physiques nécessiteront un téléchargement imposant sur Nintendo Switch

On s'en doutait mais comme dirait l'autre, ça fait mal. D'après la boutique européenne 2K Games, les versions boîtes de Borderlands : Legendary Collection et Bioshock : The Collection nécessiteront un téléchargement imposant d'au moins 42 Go et d'au moins 31 G o pour le second. Quant à XCOM 2 Collection, il faudra lui réserver plus de 24 Go. Si vous êtes intéressé par ces mastodontes, vous voilà prévenu.

Pour rappel, Borderlands : Legendary Collection , Bioshock : The Collection et XCOM 2 Collection sortiront tous le même jour sur Nintendo Switch, soit l e 29 mai. Logiquement, chaque jeu de ces imposantes compilations pourra aussi être acheté indépendamment sur l'eShop mais cela reste à confirmer en Europe.

Source : Gonintendo