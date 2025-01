Wukong sur Nintendo Switch... Oui mais non !

Après Cyberpunk et The Last of Us, l'eShop de la Nintendo Switch a désormais aussi son Wukong.

Mais attention, il ne s'agit pas de Black Myth : Wukong, le gros succès PC / PS5 de l'année dernière mais de Wukong Sun: Black Legend, un titre d'action 2D qui n'a rien à voir avec le titre "new gen" si ce n'est qu'il s 'inspire aussi apparemment du classique chinois, La Pérégrination vers l'Ouest.

Bon, à moins de huit euros , on pourrait s'en douter (sans parler que ce n'est clairement pas un jeu qu'on s'attend à voir tourner sur Switch). Cependant, il est clair que le petit studio à l'origine du jeu joue sur la confusion en utilisant une image d'illustration rappelant éhontément Black Myth : Wukong. Ainsi, il est possible que certains joueurs se fassent avoir en pensant qu'il y a un lien.

En même temps, sans vouloir défendre ce procédé malhonnête et trompeur, il faut bien que les petits studios trouvent des stratagèmes pour espérer voir leur jeu émerger au milieu des dizaines d'autres titres qui sortent chaque semaine sur l'eShop. C'est désormais un vrai capharnaüm. A peine un jeu vient-il de sortir qu'il a déjà disparu au fin fond de l'eShop comme s'il était sorti il y a 10 ans.

Avec l'arrivée de la Nintendo SWITCH 2 cette année , on espère d'ailleurs vraiment que Nintendo va faire le ménage et si ce n'est revoir sa politique d'approbation des titres, tout du moins repenser l'interface de son eShop.

On sait déjà que la SWITCH 2 sera rétrocompatible avec la console actuelle et qu'on y retrouvera aussi son compte Nintendo et le NINTENDO SWITCH ONLINE. Espérons qu'on n'y retrouvera pas le même eShop...

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires (et méfiez-vous des contrefaçons).

