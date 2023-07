The Last Hope : la Nintendo Switch a son The Last of Us (et c'est atroce)

Au fil des ans, la Nintendo Switch s'est transformée en un formidable musée interactif des jeux vidéo en accueillant dans son catalogue des titres divers et variés, nouveaux et anciens, parmi lesquels des titres autrefois emblématiques des consoles concurrentes. Malgré tout, il y a encore quelques licences qui font de la résistance notamment les grands titres exclusifs aux consoles Sony comme God of War ou The Last of US... En même temps, la Nintendo Switch a déjà son propre, The Last of US : The Last Hope - Dead Zone Survival.

Sorti il y a deux semaines sur l'eShop, le titre édité par VG Games reprend sans vergogne l'imagerie du célèbre jeu de Naughty Dog même s'il en est loin, très loin. Pour Digital Foundry, qui y consacre sa dernière vidéo, c'est même le pire titre que le site a eu à tester ! Entre les écrans de chargement intempestifs, le vol d'actif, la pauvreté des décors, le gameplay au raz des pâquerettes, les bugs, les aberrations et les redémarrages impromptus, The Last of US : The Last Hope - Dead Zone Survival semble en effet être une master class dans son genre. Si vous voulez vous en convaincre, la vidéo de Digital Foundry est à voir sur cette page avec en prime une présentation et des captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

Au cas où le visionnage de la vidéo (et tout ces compliments) vous donnerait une furieuse envie d'acheter le jeu, sachez qu'il pèse tout de même 2,3 Go et que si à son lancement, il bénéficiait d'une promotion et était vendu à 0,99€ , son prix est désormais de 8,99€ . Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Caractéristiques: Narration et narration

Intrigue captivante

Graphismes immersifs

Mécanismes de jeu engageants

Lieux inconnus

Missions difficiles

Variété d'armes

Des choix significatifs The Last Hope: Dead Zone Survival est un jeu de scénario intense qui se déroule dans un monde apocalyptique envahi par des hordes de zombies voraces. En tant que personnage principal, votre seul objectif est de survivre et de trouver un moyen d'échapper au chaos cauchemardesque qui vous entoure. Pour supporter les défis à venir, vous devez entreprendre des missions audacieuses qui testent vos compétences de survie. Chaque mission que vous entreprenez peut faire la différence entre la vie et la mort. En naviguant dans les rues dangereuses de la ville, vous rencontrerez divers endroits qui détiennent la clé de votre survie. Rendez-vous à la bibliothèque pour protéger une fille innocente des zombies imprudents, dirigez-vous vers la pharmacie pour sécuriser des fournitures médicales vitales, explorez le poste de police pour vous armer d'armes puissantes et aventurez-vous dans les profondeurs sombres des tunnels du métro, où des horreurs inattendues vous attendent . Chaque lieu présente son propre ensemble de défis vous rapprochant de votre objectif ultime : fuir la ville sur un bateau vers un refuge plus sûr et sauver la fille, car chaque vie compte quand tout ce qui vous reste est le dernier espoir. Dans ce jeu, vos compétences de combat seront mises à l'épreuve face à des vagues incessantes de zombies. Utilisez une variété d'armes pour repousser la terrible menace des morts-vivants. Visez des tirs à la tête pour maximiser vos chances de survie et conserver de précieuses munitions. L'atmosphère immersive du jeu est renforcée par ses visuels détaillés, sa conception sonore inquiétante et un scénario captivant qui se déroule au fur et à mesure que vous progressez. Avez-vous ce qu'il faut pour survivre à l'assaut incessant des morts-vivants, accomplir des missions déchirantes et finalement trouver votre chemin vers la sécurité ? Préparez-vous pour un voyage palpitant dans The Last Hope: Dead Zone Survival.

Source : Youtube