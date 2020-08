Wonder Boy - Asha in Monster World : premier trailer

Dévoilé récemment, Wonder Boy - Asha in Monster World (voir ici) a été dévoilé officiellement lors de la gamescom. L'occasion de découvrir un premier trailer et de découvrir les premières images du jeu qui est bien, comme on s'en doutait, un remake de Monster World IV sorti en 1994 sur Mega Drive.

En prime, retrouvez la présentation du jeu.