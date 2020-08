Wonder Boy - Asha in Monster World dévoilé sur PS4 et Nintendo Switch

Après Wonder Boy: The Dragon's Trap sorti en 2017 (remake du jeu de 1989) et Monster Boy and the Cursed Kingdom sorti l'année suivante, le site IGN dévoile Wonder Boy - Asha in Monster World, un nouvel opus développé par STUDIOARTDINK avec des membres de l'équipe de développement initiale. Le jeu sera présenté officiellement le 29 août prochain lors de la gamescom. En attendant, un site teaser vient d'ouvrir et une première illustration est à voir ici.

En prime, retrouvez les personnages en images.

Wonder Boy - Asha in Monster World est attendu début 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Source : Ign