Wonder Boy Asha in Monster World - Le titre original disponible uniquement dans les versions physiques du jeu

Alors que Wonder Boy - Asha in Monster World sortira officiellement la semaine prochaine sur Nintendo Switch, ININ Games a tenu a préciser un élément important aux joueurs concernant sa distribution. Il a été mis en avant depuis le début de la promotion du titre que le jeu original, Monster World IV, paru initialement sur Mega Drive sur 94, serait inclus dans chaque exemplaire du jeu. Il s'avère que ce bonus sera au final exclusivement réservé aux joueurs qui opteront pour l'édition physique du jeu éditée par ININ Games trouvable sur amazon par exemple.

La version dématérialisée disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch sera éditée par STUDIOARTDINK et ne comprendra pas ce fameux bonus. Le seul moyen de mettre la main sur le titre original sera donc d'opter pour la version physique du jeu. Vous voici prévenu si jamais vous souhaitez faire l'acquisition du jeu et profiter du fameux bonus. Pour rappel, Wonder Boy - Asha in Monster World est attendu pour le 28 mai chez nous.