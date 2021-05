Wonder Boy - Asha in Monster World - Découvrez les premiers pas de Asha en vidéo

Disponible d'ici la fin de la semaine sur Nintendo Switch en version physique et numérique, nous avons pu approcher Wonder Boy - Asha in Monster World afin d'en faire le test dans nos colonnes. Tandis que vous trouverez notre avis sur le jeu juste-ici, nous vous laissons découvrir ci-dessous les 20 premières minutes des aventures de Asha capturées sur la version dématérialisée qui nous a été envoyée par l'éditeur.

Les aventures d'Asha et Pepelogoo commencent ! Asha, la protagoniste guerrière du jeu, est impliquée dans un grave incident qui affectera la survie de son monde. Notre héroïne aux cheveux verts ne doit pas sauver le monde toute seule, et part à l'aventure avec son adorable ami volant, le Pepelogoo bleu. Asha et le Pepelogoo doivent travailler ensemble pour devenir les héros que le monde a besoin qu'ils soient. La route est longue - seront-ils capables de sauver leur monde ?