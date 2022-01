Windjammers 2 - Le studio français Dotemu vous invite dans ses locaux pour découvrir les secrets de développement du jeu

Alors que Windjammers 2 sortira sur Nintendo Switch dans deux petites semaines, Dotemu vous invite à leur rendre une petite visite dans leurs locaux à l'occasion d'un documentaire dédié au développement du titre. Baptisé An Arcade Legacy in 2022, le documentaire nous permet de découvrir les développeurs du studio français, et de comprendre comment le studio a travaillé avec les développeurs du jeu Windjammers originel pour fournir cette suite survoltée.

Nous vous laissons découvrir le documentaire complet ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 20 janvier pour acheter le jeu au prix de 19,99€. Et pour ceux préférant les versions physiques, Pix'n Love s'occupe de la distribution du titre en exclusivité sur leur boutique en ligne.

Source : Nintendo