Windjammers 2 - Le jeu de frisbee compétitif s'offre une mise à jour de contenu gratuite

Si vous avez retourné Windjammers 2 depuis sa sortie sur Nintendo Switch, peut-être est-ce là l'occasion de renfiler votre tenue de compétition. Dotemu vient en effet d'annoncer qu'une nouvelle mise à jour gratuite est désormais disponible , proposant aux joueurs de nouveaux contenus :

La Flying Power Disc Federation accueille donc Jamma GX03, une androïde au style équilibré qui veut bouleverser la hiérarchie de Windjammers. Le sponsor majeur de la ligue, Todemu, a créé Jamma GX03 pour enrayer la baisse d’audience, mais c’est une véritable révolution de la discipline qui s’annonce avec l’arrivée de cette compétitrice hors pair, déjà largement plébiscitée par les fans.

La polonaise Anna Szalinky, orpheline échappée du cirque où elle a grandi, privilégie quant à elle la puissance à la mobilité. Elle est déterminée à remporter la coupe pour user de son influence au nom de la cause animale. Son but ultime ? Se venger des cirques qui maltraitent les animaux.

Ce duo de compétitrices s’accompagne de deux modes inédits : Leçons et Entraînement. Les Leçons vous apprennent à maîtriser l’ensemble des subtilités de Windjammers, des mouvements aux tirs (lob, courbe, slap et drop) en passant par les sauts et les Super Tirs. Il est ensuite largement recommandé de les mettre en pratique contre l’IA en mode Entraînement, pourvu de plusieurs réglages comme le niveau de difficulté ou le remplissage des jauges.

Le jeu en ligne fait également le plein de nouveautés avec l'arrivée des Salons et du Crossplay total. Rejoignez ou créez un Salon pour jouer avec vos amis, et protégez-le avec un mot de passe pour être tranquille. De nombreux réglages sont disponibles pour personnaliser vos sessions faussement amicales, et ce quelle que soit votre plateforme de prédilection. Le Crossplay total permet en effet aux possesseurs de Nintendo Switch ou de PlayStation de rejoindre leurs homologues sur Steam ou Xbox pour des parties en ligne. La rivalité n’a plus de frontière !

Veuillez noter que les classements en ligne sont remis à zéro pour l’occasion. Le prestige et la gloire sont de nouveau disponibles pour toutes et tous, sur tous les territoires et toutes les plateformes !