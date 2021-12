Windjammers et Windjammers 2 arrivent en version physique sur Nintendo Switch

Alors que nous avons découvert mercredi la sortie en janvier prochain de Windjammers 2 sur Nintendo Switch, nous apprenons ce jour que l'éditeur Pix'n Love va sortir dans le courant du printemps les deux épisodes sur Nintendo Switch et PS4 dans des versions physiques à quantité très limitée.En tout ce sera 4 éditions qui seront proposées pour la Nintendo Switch, à retrouver ci-dessous. A noter que les jeux pourront être achetés séparément, ou dans une superbe édition réunissant les deux titres.

Si ces éditions vous font de l'œil, les précommandes ouvriront officiellement ce vendredi 17 décembre à partir de 16h00 sur la boutique de Pix'n Love.

Monument du jeu d’arcade, Windjammers est commercialisé en 1994 sur système NEOGEO, et s’érige comme l’un des rares représentants vidéoludiques du flying disc game (jeu de frisbee). Mélange étonnant de jeu de tennis, de volley-ball et sous certains aspects, de baston, la production de Data East – ici adaptée par Dotemu – brille par son gameplay aussi accueillant que subtil.

Cette accessibilité, au cœur de la philosophie de son chef de projet et programmeur Takaaki Inoué, offre un plaisir de jeu instantané et terriblement addictif.

Plus de 25 ans après le succès planétaire du premier volet, Dotemu et Paon subliment le concept initial avec Windjammers 2. Véritable suite, ce deuxième épisode réussi l'exploit de conserver le feeling de son aîné tout en apportant de nombreuses subtilités ! Pêchu, d'une richesse inégalée et plus addictif que jamais, Windjammers 2 propose une expérience arcade ultime transcendée par une réalisation de haute volée.

Édités en versions physiques par Pix’n Love Games, Windjammers et Windjammers 2 seront proposés en trois déclinaisons sur Nintendo Switch et PS4 :