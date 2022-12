Windjammers Flying Power Edition Switch - Découvrez nos photos de l'édition collector de Pix'n Love éditions

Disponible à la précommande il y a 1 an jour pour jour sur le site de Pix'n Love, la Windjammers - Flying Power Edition Switch est enfin arrivée chez votre serviteur. Après divers reports sans aucune once d'explication de la part du site, nous pouvons donc avoir un aperçu de cette édition collector renfermant les jeux Windjammers et Windjammers 2 dans deux boîters rappelant ceux de la NEO-GEO. Voici un rappel du contenu de cette édition :

Cette édition numérotée et limitée à 1500 ex. comprend : Les jeux Windjammers & Windjammers 2 en éditions physiques pour Nintendo Switch™.

Un coffret cartonné avec couleur Pantone et dorure à chaud regroupant les éditions Collector numérotées de Windjammers & Windjammers 2 avec leur boîte "shockbox" respective.

Un artbook de 120 pages avec couverture cartonnée regroupant des documents de conception et illustrations inédites.

Les manuels de jeu illustrés et en couleur de Windjammers & Windjammers 2.

Les OST de Windjammers & Windjammers 2 en format CD.

16 lithographies recto/verso.

Un frisbee Windjammers offert pour toute précommande du coffret Flying Power Edition.

Maintenant que votre serviteur à enfin l'occasion d'essayer les deux jeux, nous vous laissons découvrir nos photos maisons de cette Windjammers - Flying Power Edition Switch.

Source : Editionspixnlove