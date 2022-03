Pix'n Love et Just For Games s'associent pour distribuer les versions physiques de Young Souls et Windjammers 2 à grande échelle

Si vous suivez un peu l'actualité de Pix'n Love et nos publications, vous n'êtes pas sans savoir que l'éditeur va proposer dans les prochains mois des éditions collectors de Young Souls et de Windjammers 2 (voir ici et là). Si l'on pensait que les version physiques de ces titres seraient une exclusivité de Pix'n Love, il s'avère qu'un partenariat a été signé avec le distributeur Just For Games pour proposer des éditions standards de ces deux jeux dans le courant de l'année sur les boutiques en lignes et dans les commerces physiques.

Le jeu de sport arcade Windjammers 2 sortira donc le 10 juin 2022 , et le beat'em up / RPG Young Souls sera quant à lui disponible le 24 juin 2022 . Les deux jeux seront disponibles à la fois sur Nintendo Switch et Playstation 4.

A propos de Windjammers 2 Windjammers 2 est la suite tant attendue du jeu de sport culte des années 90' Windjammers ! Des parties addictives à la variété hors-norme et une expérience arcadeultime sont au programme de cette véritable suite respectant l'œuvre originale tout en la sublimant. Avec des animations réalisées à la main, de nouveaux coups et personnages, Windjammers 2 est avant tout servi par un gameplay d'une incroyable richesse et une action frénétique. Prévu pour des parties multijoueur, le jeu permet de s'affronter en local comme en ligne, intégrant le rollback netcode pour des affrontements frénétiques. Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser : Windjammers 2 s'impose dores et déjà comme l'un des nouveaux monuments du jeu d'arcade !