Young Souls annoncé en version physique sur Nintendo Switch

Après un premier report lors de l'année 2021, le titre Young Souls offrant un mélange de beat’em up et de RPG vient d'annoncer sa sortie sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2022 . Outre la sortie sur l'eShop, l'éditeur Pix'n Love vient également de dévoiler un partenariat pour commercialiser le jeu sur Nintendo Switch et PS4 en 3 versions physiques distinctes :

Les précommandes seront officiellement ouvertures à partir du 2 février 2022 sur le site de Pix'n Love.

Développé par le talentueux studio 1P2P, Young Souls s’impose comme l’un des beat’em up les plus originaux de ces dernières années. Nerveux, riche, tactique, son système de combat ingénieux associe avec maestria combos et stratégie : esquives, corps à corps, tir à distance, attaques spéciales, contres, dash, coups au sol ou dans les airs... Une formule enrichie par des éléments directement empruntés à l’univers du RPG : l’amélioration des armes, des compétences et de l’équipement.

Servi par une direction artistique singulière et une bande-son homérique, Young Souls vous propose des combats épiques et une action explosive. Explorez des dizaines de donjons, affrontez une armée de gobelins et de boss enragés. Triomphez du mal. Devenez un héros !

À PROPOS DE YOUNG SOULS :