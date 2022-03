What Lies in the Multiverse - Une nouvelle comédie dramatique décalée disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de profiter de votre week-end pour découvrir une expérience totalement décalée, What Lies in the Multiverse est dès à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 11,24€ jusqu'au 3 avril, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

What Lies in the Multiverse est un jeu sur les dimensions intriquées. Exploitez le pouvoir d'univers parallèles pour modifier la réalité en plein vol, transformant les pièges en ponts, les murs en tunnels et les ennemis en amis, dans un jeu de puzzle-platformer explosif, facétieux et chaotique Le multivers englobe tous les mondes possibles, une somme de tout ce qui s'est passé, se passe ou pourrait se passer. Le charismatique scientifique Everett protéger l'équilibre. Mais si oui, pourquoi persiste-t-il à commettre des crimes ? Qui sont ces personnages louches qui le poursuivent ? Et pourquoi la réalité elle-même semble-t-elle s'effondrer ? Lancez vous dans une aventure effrénée pour découvrir les secrets du multivers à travers une histoire sombrement hilarante où tout ce que vous savez peut changer en un clin d'œil. Points clés : Embarquez pour un voyage à travers de magnifiques mondes en pixel-art, chacun avec son univers parallèle unique

Changez de monde en plein vol. Vous ne pouvez atteindre une corniche ? Et hop, là voilà maintenant plus près. Vous en avez assez de patiner sur la glace ? Passez à un univers au sol plus stable.

Faites la connaissance de personnages excentriques, des moines zen aux motards chevelus, et voyez comment ils se transforment d'une réalité à l'autre.

Liez-vous d'amitié avec un scientifique charismatique mais désespérément amoral nommé Everett et suivez-le dans une aventure à travers le multivers.

Découvrez une histoire qui explore le côté sombre de la nature humaine avec légèreté.

Source : Nintendo