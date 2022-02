What Lies in the Multiverse s'offre un nouveau trailer "WTF" sur Nintendo Switch

A quelques jours de sa sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents, What Lies in the Multiverse s'offre un nouveau trailer complètement déjanté pour faire comprendre aux joueurs la nature de son genre. Attendu pour le 4 mars 2022 , nous vous laissons découvrir la bande annonce dénommées "WTF even in this game" ci-dessous.

What Lies in the Multiverse est une aventure 2D scénarisée qu'on pourrait qualifier de comédie dramatique. Regorgeant d'hilarantes loufoqueries cartoonesques, l'histoire vous confronte aussi à des thèmes profonds et matures comme la mort, la jalousie et l'obsession. Ça part forcément très vite en sucette dans le Multivers quand vous découvrez le don de voyager d'un monde parallèle à un autre : des variantes de chaque niveau qui diffèrent par leur esthétique, leur thème et leur topographie. Vous serez ainsi amené à changer régulièrement de monde pour résoudre des énigmes logiques et spatiales et avancer dans l'histoire. Des transitions fluides Vous voulez changer de monde à la volée ? Pas de problème ! Pas moyen d'atteindre un rebord ? Bim ! Changez de monde en plein vol. Vous avez peur de glisser dans un environnement glacé ? Passez dans un autre univers où le sol est plus stable ! Mais attention quand la gravité s'en mêle... Un monde varié Les secrets du Multivers vous feront traverser de somptueux mondes pixélisés proposant chacun une expérience unique : temples, villes, ports, nature et plus encore. Des personnages hauts en couleur Vous croiserez de nombreux personnages singuliers mais attachants parmi lesquels Everett, savant génial qui deviendra votre compagnon de route (imaginez un Albert Einstein excentrique et sarcastique) ; EZ, un être mystérieux dont tout le monde se souvient avec affection mais sans pouvoir le décrire ; ou encore ZENITH, un groupe énigmatique et occulte qui s'intéresse de près à vous. Une histoire étonnamment profonde Sans se départir de son ambiance bon enfant, le scénario se révèle de plus en plus poignant. Attendez-vous à écraser une petite larme entre deux barres de rire.