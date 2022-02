What Lies in the Multiverse - Découvrez pourquoi le jeu est classé PEGI16 dans son dernier Trailer

Développé par le Studio Voyager et attendu pour le 4 mars 2022, What Lies in the Multiverse est une aventure rétro tout en pixel qui a hérité d'une notification PEGI 16 par chez nous. Mais pourquoi une note aussi élevée pour un titre aussi coloré ? Les développeurs tentent de répondre à cette question avec la parution d'un tout nouveau trailer à retrouver ci-dessous.

What Lies in the Multiverse est un jeu de plateforme et de puzzle sur des dimensions intriquées. Changez d’univers en appuyant sur un bouton, résolvez des énigmes à retourner le cerveau et explorez le multivers dans une histoire sombrement hilarante où tout ce que vous pensez connaître peut changer en un clin d'œil.

Source : Nintendo