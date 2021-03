What Comes After : une aventure colorée en side-scrolling sur la thématique de la mort annoncée sur Nintendo Switch

Petit jeu indépendant en side-scrolling, What Comes After s'annonce sur Nintendo Switch pour le 1er avril prochain . Ce n'est pas du tout une blague, d'autant que le propos du jeu est assez sérieux, en effet celui-ci traite de la mort et du deuil. Attention cependant, point de tristesse, de pleurs ou de violons dramatiques en vue puisque What Comes After a choisi une manière colorée et poétique de parler de ce sujet sensible. Véritable aventure feel-good vous voyagerez dans le train qui sert de passerelle entre le monde des vivants et celui des morts afin d'entendre les histoires de ceux qui ont trépassé et d'écouter ce qu'ils ont à vous dire.

Plus d'informations pour les curieux ci-dessous, avec en prime la petite bande-annonce du jeu.