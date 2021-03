What Comes After : aperçu du jeu sur Nintendo Switch

What Comes After est une expérience atypique qui s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Développé par le créateur de Coffee Talk, le titre vous invite à diriger Vivi qui se retrouve dans un drôle de train peuplé d'âmes de personnes s'apprêtant à passer de l'autre côté... Un "petit" (et court) jeu qui aborde des thèmes plutôt difficiles comme la mort et dont le style et l'ambiance rappellent certaines œuvres de Miyazaki. Pour voir à quoi ressemble What Comes After, retrouvez notre vidéo ci-dessous en attendant notre test complet à venir prochainement.

What Comes After est attendu le 1er avril sur l'eShop de la Nintendo Switch