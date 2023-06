We Love Katamari REROLL + Royal Reverie - L'OVNI vidéoludique de Bandai Namco est de retour sur Nintendo Switch

Publié par Bandai Namco et sorti initialement en 2005, We Love Katamari est de retour en 2023 avec une nouvelle version remasterisée dénommée We Love Katamari REROLL + Royal Reverie. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans un univers plus beau que jamais, les joueurs vont pouvoir prendre le contrôle du Prince du Cosmos et enrouler de nouveaux éléments autour de leur Katamari afin de créer une gigantesque boule faite de bric et de broc et atteindre les étoiles. Le Roi du Cosmos vient de découvrir qu’il a des milliers d’admirateurs sur Terre depuis qu’il a recréé les étoiles dans « Katamari Damacy » ! Pour exaucer les souhaits de ses fans, le Roi décide alors d’envoyer son fils le Prince pour tout enrouler et former un nouveau Katamari. Le jeu propose toujours un mode multijoueur hors ligne dans lequel les deux joueurs tentent d’enrouler le plus grand Katamari possible, ensemble ou en opposition.

Par ailleurs, WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE ajoute cinq nouveaux défis au jeu original pour compléter l’histoire de l’enfance du Roi, et faire découvrir aux joueurs comment il est devenu ce souverain flamboyant adoré de tous ses sujets Le jeu est disponible dans une Édition Spéciale contenant l’inoubliable bande-son de la série « Katamari Damacy » et les accessoires « Petit Roi » et « Petit Prince » pour le Prince ou ses cousins.