WBSC eBASEBALL: POWER PROS : ce nouveau jeu de Konami est disponible à moins d'1€ sur Nintendo Switch

Annoncé rapidement lors du du Nintendo Direct d'hier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) WBSC eBaseball : Power Pros est sorti dans la foulée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Il s'agit d'un "nouveau jeu de baseball édité par KONAMI tiré d'une série très populaire au Japon. Jouable en solo ou à plusieurs jusqu'à quatre joueurs sur le même écran, WBSC eBaseball : Power Pros est aussi jouable en mode sans fil et même en ligne, à 1 contre 1 . Si vous êtes intrigué par WBSC eBaseball : Power Pros, sachez que le jeu est disponible en téléchargement au prix de 0,99€. Prévoyez 2,7 Go d'espace dans la mémoire ou la carte Micro-SD de votre console. Retrouvez le trailer et les captures d'écran de la fiche eShop de WBSC eBaseball : Power Pros ci-dessous.

NB : le jeu est disponible en anglais et en japonais uniquement.