Wavetale - Super Rare Games et Thunderful nous dévoilent une superbe édition physique sur Nintendo Switch

Tout comme la jeune Sigrid le long de son aventure en mer, Super Rare Games continue de nous proposer au fil des semaines de nouveaux jeux en version physique en quantité limitée. Le dernier partenariat en date a été signé avec Thunderful, et va permettre aux joueurs de découvrir Wavetale en version boîte. Pour cette sortie, Super Rare Games proposera au total 4000 copies physiques du jeu :

Comme d'habitude, les précommandes seront exclusivement sur la boutique en ligne de Super Rare Games, et ce à partir du 25 avril à 19h00 heure française. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, vous pouvez également retrouver notre test du jeu juste-ici.

Surfe sur les eaux d'une ville engloutie ! Combats des monstres marins géants, sauve tes voisins et découvre les secrets cachés sous la surface.

Explore l'océan et l'archipel délabré de Ville-rivage dans Wavetale, un jeu d'action-aventure narratif avec une histoire mettant en scène des pêcheurs découragés, des ermites mystérieux et peut-être un pirate ou deux. Parcours des eaux calmes et surfe sur les vagues en incarnant Sigrid, une jeune fille qui se lie d'amitié avec une mystérieuse ombre lui conférant le pouvoir de marcher sur l'eau.

File sur les flots, saute des toits des maisons avec ton filet et affronte de monstrueux ennemis pour sauver les citoyens des îles. Tout ceci avec l'aide des ombres des profondeurs... et de ta grand-mère grincheuse.

CARACTÉRISTIQUES :