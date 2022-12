Wavetale - Le dernier jeu de Thunderful vient faire des vagues dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

C'est le jeu de plateforme / aventure qui risque de faire des vagues en cette fin d'année. Dernière création de Thunderful, Wavetale vous plonge dans un monde magique où la mélasse et les pattes sales en font voir des vertes et des pas mûres aux habitants qui se sont réfugiés sur les sommets après la montée des eaux (qui a dit Wind Waker ???) Disponible dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Petit bonus non-négligeable, le titre possède ses sous-titre ainsi qu'un doublage en français.

Surfe sur les eaux d'une ville engloutie ! Combats des monstres marins géants, sauve tes voisins et découvre les secrets cachés sous la surface.

Explore l'océan et l'archipel délabré de Ville-rivage dans Wavetale, un jeu d'action-aventure narratif avec une histoire mettant en scène des pêcheurs découragés, des ermites mystérieux et peut-être un pirate ou deux. Parcours des eaux calmes et surfe sur les vagues en incarnant Sigrid, une jeune fille qui se lie d'amitié avec une mystérieuse ombre lui conférant le pouvoir de marcher sur l'eau.

File sur les flots, saute des toits des maisons avec ton filet et affronte de monstrueux ennemis pour sauver les citoyens des îles. Tout ceci avec l'aide des ombres des profondeurs... et de ta grand-mère grincheuse.

CARACTÉRISTIQUES :