WarioWare : oserez-vous appuyer sur le bouton (mal)odorant de Wario ?

Dans la famille Nintendo, je voudrais le tonton crado, j'ai nommé Wario qui est l'exact opposé de notre cher Mario. Sale, fainéant, vulgaire, lâche, vénal et opportuniste, il a vraiment tout pour plaire. (Anti-)Héros à part entière de plusieurs séries distinctes, on l'a retrouvé dernièrement sur Nintendo Switch dans WarioWare: Move It! (voir notre test complet) et depuis peu, il a même droit à un site dédié en anglais et en japonais.

L'occasion de parfaire sa culture vidéoludique en retrouvant tous les jeux Wario depuis la création mais aussi de s'immerger dans l'univers délirant et (un peu) pipi-caca de la licence. Au détour des différentes rubriques, vous pourrez d'ailleurs tomber sur "l'Aroma Button", le "bouton aromatique", une "incroyable invention" de Wario. Pour voir à quoi il sert, il n'y a pas à tortiller du popotin, il faut appuyer dessus.

Ne nous remerciez pas pour le partage c'est c(r)adeau !

Source : Nintendolife