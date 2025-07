Victory Heat Rally - La version physique est disponible sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de Victory Heat Rally sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre qu'une édition physique est enfin disponible. Une occasion idéale pour les amoureux de jeux de courses rétro de découvrir ce jeu qui cache beaucoup sous son capot comme nous l'indiquons dans notre test dédié.

Dérapez à toute allure dans un univers en 2.5D dynamique et coloré à l’esthétique pixel art impeccable. Découvrez une bande originale à l'énergie folle et montez le son pour pleinement profiter de ses rythmes percutants et de ses solos de guitare endiablés. De quoi vous immerger totalement dans l'ambiance survoltée de Victory Heat Rally !

Sélectionnez votre pilote vedette et ne faites plus qu’un avec votre bolide. Profitez d’une grande variété de modes de jeu pour défier vos amis et mettre vos talents à l’épreuve. Ressentez le frisson de la vitesse et des dérapages ininterrompus en solo ou jusqu’à 4 joueurs en écran scindé.