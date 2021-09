Victory Heat Rally - Le jeu de course néo-rétro annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch

Si vous aimez regarder ce qui se fait du côté de la scène indépendante, vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'apercevoir à un moment donné le jeu Victory Heat Rally de Skydevilpalm. Proposant un jeu de rallye de type arcade des années 80 en version survoltée, nous venons d'apprendre que le titre rejoignait l'écurie de Playtonic Friends, et qu'il aura le droit à une version Nintendo Switch dans le courant de l'année 2022.

Pour accompagner cette bonne nouvelle, nous vous laissons retrouver le trailer de l'annonce ci-dessous.

Nous sommes en 1985 et Hang On attire les foules dans les salles d'arcade du monde entier, les joueurs faisant la queue pour déposer leur petite monnaie et découvrir les merveilles de la technologie Superscaler. Aujourd'hui, le monde est bien différent, mais l'équipe de SkyDevilPalm a gardé en mémoire les sensations des jeux classiques comme Outrun, After Burner et Rad Mobile. Quelle meilleure façon de faire resurgir ces souvenirs d'enfance que de créer leur propre jeu de course en hommage à certains des plus grands ?

Victory Heat Rally est un jeu de course turbo, très énergique, à l'esthétique néo-superscalaire, qui combine les sensations d'arcade d'Out Run avec les personnages mémorables et distincts de Golden Axe ou de la série Sonic.