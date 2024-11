Victory Heat Rally débarque début décembre sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un jeu de courses au look rétro et dynamique, Victory Heat Rally s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le développeur Skydevilpalm et Playtonic Friends vous donnent rendez-vous le 12 décembre 2024 et vous propose un nouveau trailer à découvrir ci-dessous.

Dérapez à toute allure dans un univers en 2.5D dynamique et coloré à l’esthétique pixel art impeccable. Découvrez une bande originale à l'énergie folle et montez le son pour pleinement profiter de ses rythmes percutants et de ses solos de guitare endiablés. De quoi vous immerger totalement dans l'ambiance survoltée de Victory Heat Rally ! Sélectionnez votre pilote vedette et ne faites plus qu’un avec votre bolide. Profitez d’une grande variété de modes de jeu pour défier vos amis et mettre vos talents à l’épreuve. Ressentez le frisson de la vitesse et des dérapages ininterrompus en solo ou jusqu’à 4 joueurs en écran scindé. CHOISISSEZ VOTRE SUPER STAR – Douze pilotes d’exception vous attendent à bord de leur voiture de course... Avec qui foncerez-vous vers la victoire ? EN SOLO OU CONTRE VOS AMIS – Terminez en tête d’un championnat haletant à un joueur, lancez-vous dans un Grand Prix d’arcade explosif, affrontez jusqu’à 3 amis, ou établissez de nouveaux records du monde en mode contre-la-montre. TOURNÉE MONDIALE – Victory Heat Rally vous propose des dizaines de circuits répartis dans 12 environnements uniques. Des plages ensoleillées de Baytona Beach en passant par les toundras glaciales de Frostbite Harbor, vous devrez repousser les limites de la vitesse aux quatre coins de la planète. QUAND LE STYLE RIME AVEC PERFORMANCES – Exprimez votre style avec des pièces et des peintures interchangeables pour créer la voiture qui vous ressemble !

Source : Nintendo