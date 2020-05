Unreal Engine 5 : officiellement confirmé sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours Epic Games a dévoilé au monde entier l'Unreal Engine 5, la dernière version de son célèbre moteur de jeux vidéo qui a fait sensation avec deux vidéos d'une démo en temps réel d'un jeu pour Playstation 5 (voir ici.) Jusqu'à présent, il n'était pas dit que la Nintendo Switch puisse prendre en charge un tel moteur... Aujourd'hui, le PDG d'Epic, Tim Sweeney confirme via une entrevue accordée à Eurogamer que le nouveau moteur sera bien pris en charge par les consoles de la génération actuelle et notamment par la Nintendo Switch ne serait-ce que pour que Fortnite (qui passera progressivement à l'UE5) continue d'être multi-plateforme. Cependant, il ne faudra évidemment pas s'attendre à retrouver sur Nintendo Switch les performances dévoilées dans les deux vidéos de la démo PS5. Le moteur est évolutif et s'accordera aux spécificités de chaque plateforme en adaptant son niveau de fidélité graphique. Cela n'en reste pas moins une bonne nouvelle pour la console de Nintendo.

UE5 obtient sa première version publique au début de 2021 avec le mastodonte de la franchise Fortnite en transition avec UE4 plus tard dans la même année. Contrairement à UE4, cependant, la nouvelle itération du moteur n'est pas une rupture nette avec le passé. Il a les mêmes cibles système que UE4, ce qui signifie qu'il fonctionnera sur tout, des PC les plus haut de gamme aux anciens appareils Android et iOS, y compris les consoles de génération actuelle, y compris Switch. De toute évidence, vous ne pouvez pas vous attendre au même niveau de fidélité que l'expérience de nouvelle génération à part entière révélée aujourd'hui.

Source : Eurogamer