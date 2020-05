Epic Games dévoile un premier aperçu de l'Unreal Engine 5

Epic Games vient de présenter sur son site, l'Unreal Engine 5, la dernière version de son moteur de jeux vidéo avec deux vidéos d'une démo en temps réel d'un jeu pour la Playstation 5. Epic espère sortir son nouveau moteur en 2021 avec un aperçu dans les premiers mois et une sortie complète pour la fin de l'année. Pour le moment, la Nintendo Switch 'qui prend en charge l'Unreal Engine 4) n'est explicitement pas citée dans la liste des plateformes compatibles qui englobe les consoles de prochaines générations, les consoles de la génération actuelle, le PC, le Mac et les plateformes mobiles iOS et Android.

L'Unreal Engine 5 est conçu pour une compatibilité ascendante qui permettra aux développeurs qui ont démarré le développement de leur jeu sur la dernière version de l'Unreal Engine 4 de faire la transition vers l'Unreal Engine 5 lorsque celui-ci sera prêt. Fortnite, qui est réalisé avec l'Unreal Engine 4 passera d'ailleurs à la version 5 au milieu de 2021...

En attendant d'autres infos, découvrez l'Unreal Engine 5 avec les deux premières vidéos de démonstration ci-dessous.